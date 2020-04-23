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Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Vefat eden oğlu Pars ile son görüntülerini paylaştı |Video
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma nedeniyle tedavi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.
Yaklaşık iki yıldır lenfoma nedeniyle tedavi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi.
Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.
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