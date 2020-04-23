23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Medya Videoları Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Vefat eden oğlu Pars ile son görüntülerini paylaştı |Video

Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Vefat eden oğlu Pars ile son görüntülerini paylaştı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Yaklaşık iki yıldır lenfoma nedeniyle tedavi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi. Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.

Ebru Şallı ve Harun Tan'ın 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki yıldır lenfoma nedeniyle tedavi gören Pars, Cuma günü Kilyos'ta toprağa verildi.

Oğlunun kaybıyla büyük bir acı yaşayan Ebru Şallı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yılını Instagram hesabından Pars'ın görüntülerini paylaşarak kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
Ebru Şallı'dan duygulandıran 23 Nisan paylaşımı!
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
8 saatlik konserle 128 milyon dolar topladılar
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Çukur yeni bölümüyle ekrana dönüyor
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
Survivor’da Türkiye'yi şoke eden kavga!
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
İBB'nin skandalına destekçisi FOX da kayıtsız kalmadı
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video
Küçük Pars için mezar taşı yürekleri dağladı
Küçük Pars için mezar taşı yürekleri dağladı
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı
Bilim insanları açıklayamadı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Bilim insanları açıklayamadı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Sosyal medyada herkes bu klibi konuşuyor
Sosyal medyada herkes bu klibi konuşuyor
Umudumuz Şaban filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Umudumuz Şaban filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster