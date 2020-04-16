Bilim insanları açıklayamadı! Sosyal medya bunu konuşuyor |Video

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünya basınının dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

Bilim insanlarının bile açıklık getiremediği fotoğraflar dünya basınının dikkatini çekti. Dünya basınında yer alan fotoğrafların detayları anlatılsa bile nasıl ortaya çıktığı bilim insanları tarafından bile açıklanamadı. Hayrete düşüren görüntülerin bilim insanları tarafından açıklanamaması sosyal medyanın da gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu fotoğrafları binlerce kez paylaştı.

Norveç semalarında görülen bu gizemli turkuvaz ışıklar, çevrede oturanların kafasını epey kurcalamıştı. Kimileri bu ışığın füze denemesinden kaynaklandığını düşünürken kimileri de UFO olduğuna inanmıştı.

İngiltere'nin Cumbria bölgesinde turuncu renkli uçan cisimler görülmüştü.

15 yaşındaki bu çocuk gerçek anlamda kan ağlıyor. ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan çocuk günde 3 kere kendi kontrolü dışında kan ağlıyor.

Mayıs 2009'da İngiltere'nin Liverpool kentinde turuncu renkli yuvarlak nesnelerin UFO olduğu iddia edilmişti.

İşte bu da sağdaki resimde görülen komedyen figürünü taşıyan bir kurabiye; ilginç olan ise bu figürün isteyerek yapılmamış olması.

Norveç'in Svalbard takımadalarında eriyen buzulların bu görüntüsü ağlayan bir insan yüzünü andırıyor.

Hindistan'da felçli çocuklar güneş tutulması esnasında gübre yığınları arasına gömülüyor. Hintliler, bunun felci tedavi ettiğine inanıyor.

Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi'nde ürkütücü sessizlik ve yakıcı güneş hakim. İlginç olan ise buradaki bazı kayaların dümdüz yüzey üzerinde tuhaf şekiller çizerek hareket etmesi.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Mary Jo Coady isimli bir kadın ütü yaptıktan sonra işte bu İsa figürünün ütü tabanında belirdiğini gördü ve şok oldu. Coady olay hakkında "bu figür hayatımda her şeyin yoluna gireceğini anlattı bana" şeklinde açıklama yaptı.

İrlanda'daki bir kasabada yıkılan ağacın gövdesinde Meryem Ana figürü gördüğüne inanan köylüler, haçlı kolye takıp kutsal mekan haline getirdiler.