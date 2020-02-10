Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre için işler karışır. Başka ihtimali kalmayan Şeniz, Cemre’yi kaçırtmıştır. Cemre'nin ortadan kaybolmasıyla Seher yıkılır. Cenk başta olmak üzere herkes Cemre'yi aramaktadır. Şeniz kendi kandırmaya çalışsa da vicdanıyla yüzleşmekten kaçamaz. Nedim, Cemre'yi kurtarmak için uğraşırken Cenk'in onu tek başına bırakmaya hiç niyeti yoktur. İşte Zalim İstanbul’un 10 Şubat 2020 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde yaşanacaklar…

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğrenen Cemre, Şeniz'in tuttuğu kişilerce kaçırılmıştır. Bu olay başta Cenk olmak üzere herkesi sarsar. Herkes Cemre'yi kurtarmak için seferber olmuştur. Cenk babasıyla Cemre'yi ne kadar çok sevdiğine dair bir konuşma yapar. Ceren ise yaşadıkları bütün o kötü olaylara rağmen ablası için çok endişelidir.

CEMRE'NİN KAÇIRILMASI HERKESİ ALT ÜST EDİYOR!

Civan çıldırmış durumdadır, Damla ile birlikte trafik kazası geçirirler.

Nedim, Cemre'yi kurtarmak için uğraşır ancak Cenk'in onu tek başına bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Cemre kurtulabilecek mi?

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zalim İstanbul 29. Bölümde Agah, tüm yetkilerini Cenk'e bırakarak şirketten elini ayağını çekiyor!

Agah, yeğeni Nedim'in hırs bürüyen gözlerini gördükçe kendisini çok kötü hisseder. Geçmişten beri yaşadıklarını düşündükçe ona hak verse de, kendisini bir kalemde silip karşısına geçen Nedim'in tavırlarını anlayamaz. Özellikle Cenk ile yaşadıkları onu derinden etkiler. Cenk ve Nedim arasında yaşanan iktidar savaşında oğlunun konumu itibariyle güçsüz olduğunu da görmektedir. Bu yüzden geri dönülmez bir karar alır. Bu kararını da stratejik öneme sahip Nedim'in yeni işteki ortağıyla verdiği özel davette açıklar. Herkesin gözü kulağı kendisinde olan Agah, şirketteki tüm yetkilerini Cenk'e devrettiğini açıklar. Cenk, bu karara çok mutlu olurken Nedim, öfkesini iki katına çıkartır.

