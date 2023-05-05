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Yüksel Aytuğ’dan otobiyografi kitabı! Yarım asrı aşkın tecrübe bu kitapta

A Haber
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Giriş: 05.05.2023 08:44
Güncelleme:05.05.2023 08:45
Duayen gazeteci Yüksel Aytuğ, otobiyografi türünde yeni bir kitap çıkardı. 'Hayatım roman' adını verdiği kitabına hayatını ve yarım asra yaklaşan mesleki tecrübelerini sığdıran Aytuğ, kitabın okuyuculara eğlence ve yoğun bir mizah vadettiğini söyledi. Aytuğ'un ünlülerle başından geçen olayların da yer aldığı eser, okuyuculardan tam not aldı.
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