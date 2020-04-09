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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım |Video
Koronavirüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul’dan son dakika haberi geldi. ‘Çok Gezenti’ programıyla tanınan Burak Akkul’un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkul, son durumu hakkında bilgi verdi.
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