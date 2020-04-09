09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
09.04.2020

Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım |Video

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul’dan son dakika haberi geldi. ‘Çok Gezenti’ programıyla tanınan Burak Akkul’un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkul, son durumu hakkında bilgi verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım
Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım
Ahmet Yenilmez: Dik dur milletim dünyanın sana ihtiyacı var
Ahmet Yenilmez: Dik dur milletim dünyanın sana ihtiyacı var
Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
Kenan İmirzalıoğlu'nu güldüren metrobüs sorusu
Gurur duyuyor iftihar ediyorum
"Gurur duyuyor iftihar ediyorum"
Türkiye'nin en büyük kütüphanesine ilk günden büyük ilgi
Türkiye'nin en büyük kütüphanesine ilk günden büyük ilgi
Usta sanatçı Gazanfer Özcan anısına...
Usta sanatçı Gazanfer Özcan anısına...
O Ses Türkiye'nin kazananı belli oldu
O Ses Türkiye'nin kazananı belli oldu
Acun Ilıcalı o görüntüleri sosyal medyada yayınladı
Acun Ilıcalı o görüntüleri sosyal medyada yayınladı
Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı! Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?
Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanı! Ayşe gerçekleri öğrenecek mi?
Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5’nci günde isyan etti
Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5’nci günde isyan etti
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Soğuk savaş başlıyor
Afili Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Soğuk savaş başlıyor
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Daha Fazla Video Göster