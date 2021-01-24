Yeşilçam'ın 'Feride' ablası Ayşen Gruda'nın anısına...

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda 2. yıl önce bugün hayatı gözlerini yumdu. Türk sinemasında "Feride" karakteriyle hafızalara kazınan, Kemal Sunal ve Şener Şen ile oynadığı birçok filmde seyircinin beğenisini kazanan başarılı oyuncuyu ölümünün ikinci yılında saygıyla anıyoruz.

Türk sineması ve tiyatrosunun 'Domates Güzeli' lakaplı sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun acı haberi iki yıl önce bugün sanat dünyasını ve sevenlerini üzdü.

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.

Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.

Lise 2'ye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu oldu. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı 'Domates Güzeli Nahide Şerbet' karakterinden sonra lakabı 'Domates Güzeli' olarak kaldı.

Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında 'Kongre Eğleniyor' adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı 'Domates Güzeli Nahide Şerbet' karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Ama evlilik kısa sürdü. Çift, 1976 yılında boşandı. Gruda, meslekte bu isimle tanındığı için soyadını kullanmayı sürdürdü.

Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.

Ayşen Gruda, 'Mum Söndü', 'Deve Kuşu Kabare', 'Hababam Sınıfı Müzikali', 'Yedi Kocalı Hürmüz' gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada 'Tosun Paşa', 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler' gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Pek Yakında' adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.

Sinema:

Dedemin Fişi (2016)

Kötü Kedi Şerafettin (2016)

Seni Seviyorum Adamım (2014)

Pek Yakında (2014)

Pazarları Hiç Sevmem (2012)

Kağıt (2010)

Gece Gündüz (2008)

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006)

İlk Aşk (2006)

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006)

Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006)

Hababam Sınıfı Merhaba (2003)

Şenlik Var (1994)

Rumuz Sev Beni (1993)

Süper Baba (1988)

Aile Pansiyonu (1987)

Seyyar Kamil (1987)

Ağa Bacı (1986)

Aşık Oldum (1985)

Uyanıklar Dünyası (1985)

Namuslu (1985)

Fakir Milyoner (1985)

Şendul Şaban (1985)

Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)

Şekerpare (1983)

Çiçek Abbas (1982)

Doktor Civanım (1982)

Dolap Beygiri (1982)

Görgüsüzler (1982)

Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)

Davaro (1981)

Gırgıriye (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Renkli Dünya (1980)

Doktor (1979)

Şark Bülbülü (1979)

Avanak Apti (1978)

Neşeli Günler (1978)

Çöpçüler Kralı (1977)

Gülen Gözler (1977)

İbo İle Gülşah (1977)

Şaban Oğlu Şaban (1977)

Sarmaşdolaş (1977)

Öyle Olsun (1976)

Aile Şerefi (1976)

Güngörmüşler (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Tosun Paşa (1976)

Bizim Aile (1975)

Delisin (1975) – Şaziment

Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye

Bir Araya Gelemeyiz(1975)

Hanzo (1975)

Hababam Sınıfı (1974)

Televizyon:

İlişki Durumu: Evli

İlişki Durumu: Karışık

Ayrılsak da Beraberiz

Beş Kardeş

Ruhumun Aynası

Galip Derviş

Hoştanlı

Leyla ile Mecnun

Petekle 10 Numara

Medyatik

Karışık Aile

Zoraki Başkan

Aile Reisi

Mert ile Gert

Gece Gündüz

Iki Aile

Fessupanallah

Fırtına

Sen misin Değil misin

Güz Yanğını

Dayı

Ana Kuzusu

Kaygısızlar

Ana

Krem

Seyahatname

Evimiz Olacak mı?

Sultan Makamı

Tiyatro:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu

Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen

Papaz Kaçtı-Philip King

Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy

Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil

Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz

Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner

Mum Söndü-Müsahipzade Celal

Ah Evlendim Vah Evlenemedim