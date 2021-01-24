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Yeşilçam'ın 'Feride' ablası Ayşen Gruda'nın anısına...
Türk sineması ve tiyatrosunun 'Domates Güzeli' lakaplı sanatçısı Ayşen Gruda, 74 yaşında pankreas kanserinden hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun acı haberi iki yıl önce bugün sanat dünyasını ve sevenlerini üzdü.
Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 tarihinde Erman Ailesi'nin ortanca kızı olarak İstanbul Yeşilköy'de Osmanlı zamanında karargâh olarak kullanılan bir köşkte doğdu.
Babası kara tren makinistiydi. Komedi yeteneği, çocuk yaşta Yeşilköy'deki evlerinde Ermeni komşularının taklidini yaparken ailesi tarafından keşfedildi.
Lise 2'ye giderken babası vefat etti. Geçim sıkıntısı yüzünden okulu bırakıp çalışmaya başladı. Kardeşi Ayben Erman ve ablası Ayten Erman da kendisi gibi oyuncu oldu. Televizyon için yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı 'Domates Güzeli Nahide Şerbet' karakterinden sonra lakabı 'Domates Güzeli' olarak kaldı.
Ayşen Gruda, Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında 'Kongre Eğleniyor' adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı 'Domates Güzeli Nahide Şerbet' karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.
Ayşen Erman, Ankara Meydan Sahnesi'nde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Kızları Elvan doğunca Ayşen Gruda bir süre tiyatroya ara verdi. Ama evlilik kısa sürdü. Çift, 1976 yılında boşandı. Gruda, meslekte bu isimle tanındığı için soyadını kullanmayı sürdürdü.
Ayşen Gruda daha sonra yakın dostu Adile Naşit'le birlikte, Ertem Eğilmez filmlerinin çekirdek kadrosunda yer aldı.
Ayşen Gruda, 'Mum Söndü', 'Deve Kuşu Kabare', 'Hababam Sınıfı Müzikali', 'Yedi Kocalı Hürmüz' gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada 'Tosun Paşa', 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler' gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı.2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Pek Yakında' adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.
Sinema:
Dedemin Fişi (2016)
Kötü Kedi Şerafettin (2016)
Seni Seviyorum Adamım (2014)
Pek Yakında (2014)
Pazarları Hiç Sevmem (2012)
Kağıt (2010)
Gece Gündüz (2008)
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006)
İlk Aşk (2006)
Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006)
Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006)
Hababam Sınıfı Merhaba (2003)
Şenlik Var (1994)
Rumuz Sev Beni (1993)
Süper Baba (1988)
Aile Pansiyonu (1987)
Seyyar Kamil (1987)
Ağa Bacı (1986)
Aşık Oldum (1985)
Uyanıklar Dünyası (1985)
Namuslu (1985)
Fakir Milyoner (1985)
Şendul Şaban (1985)
Gırgıriyede Büyük Seçim (1984)
Şekerpare (1983)
Çiçek Abbas (1982)
Doktor Civanım (1982)
Dolap Beygiri (1982)
Görgüsüzler (1982)
Hababam Sınıfı Güle Güle (1981)
Davaro (1981)
Gırgıriye (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Renkli Dünya (1980)
Doktor (1979)
Şark Bülbülü (1979)
Avanak Apti (1978)
Neşeli Günler (1978)
Çöpçüler Kralı (1977)
Gülen Gözler (1977)
İbo İle Gülşah (1977)
Şaban Oğlu Şaban (1977)
Sarmaşdolaş (1977)
Öyle Olsun (1976)
Aile Şerefi (1976)
Güngörmüşler (1976)
Süt Kardeşler (1976)
Tosun Paşa (1976)
Bizim Aile (1975)
Delisin (1975) – Şaziment
Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye
Bir Araya Gelemeyiz(1975)
Hanzo (1975)
Hababam Sınıfı (1974)
Televizyon:
İlişki Durumu: Evli
İlişki Durumu: Karışık
Ayrılsak da Beraberiz
Beş Kardeş
Ruhumun Aynası
Galip Derviş
Hoştanlı
Leyla ile Mecnun
Petekle 10 Numara
Medyatik
Karışık Aile
Zoraki Başkan
Aile Reisi
Mert ile Gert
Gece Gündüz
Iki Aile
Fessupanallah
Fırtına
Sen misin Değil misin
Güz Yanğını
Dayı
Ana Kuzusu
Kaygısızlar
Ana
Krem
Seyahatname
Evimiz Olacak mı?
Sultan Makamı
Tiyatro:
Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir Şey Oldu
Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen
Papaz Kaçtı-Philip King
Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy
Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil
Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz
Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner
Mum Söndü-Müsahipzade Celal
Ah Evlendim Vah Evlenemedim