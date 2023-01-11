11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Kültür Sanat Videoları Yeşilçam’ın en ünlü kahvehanesiydi! Erol Taş’ın kahvehanesi yıkılmak üzere

Yeşilçam’ın en ünlü kahvehanesiydi! Erol Taş’ın kahvehanesi yıkılmak üzere

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.01.2023 10:20
Yeşilçamın usta sanatçısı Erol Taş, sinemadan kazandıkları ile Fatih Cankurtaran'da bir kahvehane açmış, vefatına kadar geçimini buradan sağlamıştı. Merhum sanatçının ölümünden sonra kahvehane bir süre daha işletildi. Erol Taş'ın mirası kahvehane şimdi ise harabeye dönmüş halde, yıkılacağı günü bekliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Usta sanatçının mirası yıkılmak üzere
Usta sanatçının mirası yıkılmak üzere
O bölgede yeni heykel keşfedildi!
O bölgede yeni heykel keşfedildi!
Sanatla zanaatı birleştirdi
Sanatla zanaatı birleştirdi
Şairler şehrinde özel günler!
Şairler şehrinde özel günler!
Yusuf İslam Türkiye’de ilk kez konser verdi!
Yusuf İslam Türkiye’de ilk kez konser verdi!
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
13. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
13. İstanbul Edebiyat Festivali başladı
Bursa’da ikinci kitap fuarı açıldı!
Bursa'da ikinci kitap fuarı açıldı!
2022’de bitecek işte son hali
2022'de bitecek işte son hali
Sanatseverler ’USTALAR’ sergisinde buluştu
Sanatseverler 'USTALAR' sergisinde buluştu
Tarihi eser ait olduğu topraklarda!
Tarihi eser ait olduğu topraklarda!
Müzisyen Erdal HDP’nin provokasyonuna geçit vermedi!
Müzisyen Erdal HDP'nin provokasyonuna geçit vermedi!
Daha Fazla Video Göster