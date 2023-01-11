11 Ocak 2023, Çarşamba
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Yeşilçam’ın en ünlü kahvehanesiydi! Erol Taş’ın kahvehanesi yıkılmak üzere
Yeşilçamın usta sanatçısı Erol Taş, sinemadan kazandıkları ile Fatih Cankurtaran'da bir kahvehane açmış, vefatına kadar geçimini buradan sağlamıştı. Merhum sanatçının ölümünden sonra kahvehane bir süre daha işletildi. Erol Taş'ın mirası kahvehane şimdi ise harabeye dönmüş halde, yıkılacağı günü bekliyor.