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02.02.2020

Yeşilçam'ın acı kaybı! Ömercik lakaplı Ömer Dönmez vefat etti |Video

Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Özellikle Ayşeçik ve Ömercik ikilisinin oynadığı filmlerde sinemaseverlerin beğenisini kazanan 'Ömercik' lakaplı Ömer Dönmez hayatını kaybetti. 61 yaşında vefat eden emektar oyuncuyu son yolcuğunda başta Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) sevenleri yalnız bırakmadı. Usta ismin vefat haberini öğrenenler internet ve sosyal medyada "Ömer Dönmez kimdir, kaç yaşında? Ömer Dönmez'in ölüm sebebi?" gibi sorularına yanıt aradı.

KOAH hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Ömer Dönmez'in naaşı Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Dönmez'i rol arkadaşı Zeynep Değirmencioğlu (Ayşecik) başta olmak üzere sevenleri son yolcuğunda yalnız bırakmadı.

EDİZ HUN ÖMERCİK'İ ANLATTI

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, "Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu yada ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı" dedi.

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