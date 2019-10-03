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03.10.2019
Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'na son veda... Eşinin sözleri yürekleri dağladı |Video
Türk sinema ve dizi oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Usta oyuncu geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi dizindeki 'Testere Necmi' ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizindeki 'Ünal Bey' karakterleriyle diziseverlerin hafızlarına kazanmıştı. Usta oyuncu için düzenlenen cenaze törenine sevenleri, ailesi ve sanat camiasından yakın arkadaşları katıldı. Törende eşinin tabuta sarılıp gözyaşları döktüğü o anlar ise yürekleri dağladı.
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