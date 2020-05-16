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Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı |Video

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Giriş: 16.05.2020 12:04
Güncelleme:16.05.2020 12:04
Şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, yavru ayı saldırısına uğradı. Hayvan sevgisiyle tanınan Müftüoğlu’nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaştığı videoyla bir yandan takipçilerini korkuturken bir yanda da kahkaha attırdı.

Şarkıcılık ve oyunculuk yapan Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken saldırıya uğradı. Hayvanlara olan sevgisini her fırsatta gösteren Müftüoğlu, saldırıyı uğradığı anları Instagram hesabından paylaşarak yürekleri ağza getirdi.

AYININ SALDIRISINA UĞRADI

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evinde geçiren ve virüse karşı evini dezenfekte ettiren Emel Müftüoğlu, önceki gün bir yavru ayıyı sevdi.
Müftüoğlu'nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Şimdi sizi çok güldüreceğim... O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla" notunu düştü.

Videoyu izleyen Ayça Erturan, Tülin Şahin ve Seray Sever gibi ünlü isimler, Müftüoğlu'nun paylaşımına kahkaha emojisini koydu.

Emel Müftüoğlu ayı saldırısına uğradı
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