08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

Türkiye'nin konuştuğu Arda Ayten A Haber'de... Kazandığı ödül ile ne yapacak? |Video

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile merhaba dedi. Geçen sezonun son bölümünde yarışan Arda Ayten milyonluk soruya kadar gelmiş ve program sezon finali yapmıştı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde 1 milyonluk büyük ödül sorusuna doğru yanıt veren Ayten, büyük ödülün sahibi oldu. Peki o anlarda neler yaşadı? Kazandığı büyük ödüller ne yapacak? Türkiye'nin konuştuğu o genç yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ünlü piyanist Anjelika Akbar A Haber’de
Ünlü piyanist Anjelika Akbar A Haber’de
Büyük ödülle ne yapacak?
Büyük ödülle ne yapacak?
Arda Ayten 1 Milyon TL'lik ödülü kazanabilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim'de ATV'de |Video
Arda Ayten 1 Milyon TL'lik ödülü kazanabilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim'de ATV'de |Video
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Neşet Ertaş'ı anma programı
Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Tarık Ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ah canım...
Eşinin sözleri yürekleri dağladı: Ah canım...
Vefat eden usta oyuncu anısına...
Vefat eden usta oyuncu anısına...
Usta oyuncunun ölüm nedeni neydi?
Usta oyuncunun ölüm nedeni neydi?
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu hayatını kaybetti
Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu hayatını kaybetti
Bilal Erdoğan’dan Etnospor hakkında flaş açıklamalar
Bilal Erdoğan’dan "Etnospor" hakkında flaş açıklamalar
Hamid İmamski evinin kapılarını A Haber'e açtı | Video
Hamid İmamski evinin kapılarını A Haber'e açtı | Video
İmirzalıoğlu milyonluk soru ile ekranlara dönüyor
İmirzalıoğlu milyonluk soru ile ekranlara dönüyor
Daha Fazla Video Göster