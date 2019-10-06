Türkiye'nin konuştuğu Arda Ayten A Haber'de... Kazandığı ödül ile ne yapacak? |Video

ATV'nin fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezona yeni sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile merhaba dedi. Geçen sezonun son bölümünde yarışan Arda Ayten milyonluk soruya kadar gelmiş ve program sezon finali yapmıştı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde 1 milyonluk büyük ödül sorusuna doğru yanıt veren Ayten, büyük ödülün sahibi oldu. Peki o anlarda neler yaşadı? Kazandığı büyük ödüller ne yapacak? Türkiye'nin konuştuğu o genç yaşadıklarını A Haber canlı yayınında anlattı.