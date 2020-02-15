Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik 5’nci günde isyan etti

Survivor 2020’nin başlamasına günler kala adadan ilk görüntüler gelmeye başladı. Bu yıl yeniden ünlüler-gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan Survivor 2020’nin yarışmacılarından Evrim Keklik, yarışmanın beşinci gününde isyan etti. Çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen yüzme eğitmeni Evrim Keklik 'Hindistan cevizi ishal yapıyor' sözleriyle sosyal medyaya damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyayı adeta salladı. İşte Evrim Keklik’in o görüntüleri...

Survivor 2020'nin başlamasına sayılı günler kala ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı salladı. Bu yıl yeniden ünlüler-gönüllüler formatıyla ekrana gelecek olan yarışmanın Survivor 2020'nin yarışmacılarından Evrim Keklik, yarışmanın beşinci gününde isyan etti. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

'Survivor 2020' gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan 29 yaşındaki Evrim Keklik, ada hayatının 5'inci gününde verdiği röportajda çay içmeyi, kahve içmeyi özlediğini söyleyen Evrim, minderde oturmanın kıymetini vurguladı.

İşte Evrim Keklik'in o sözleri:

"MORALİM ÇOK BOZUK"

"Gerçekten çok kötüyüm. Bunları annem görmesin tamam mı, lütfen. Önce buraya gelip bir gün deneme yapsaydık, yemin ederim yarışmaya katılmazdım. Çok zor. Ağlayamıyorum, gücüm yok, insanlardan utanıyorum. Su içmek mide bulandırıyor, kokonat yemek ishal yapıyor. Minderde oturmak istiyorum. Gerçekten moralim çok bozuk. Bana lütfen insan gibi bir çay, kahve verebilir misiniz?"

"PARKURA GELENE KADAR ANAN AĞLIYOR"

"Adanın dışında bir insanla sohbet etmek istiyorum. Burası bana çok ağır geldi. Ben böyle olduğunu gerçekten bilmiyordum. Parkur zor değil, ama parkura gelen kadar anan ağlıyor. Dizim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Yastık yok, dümdüz yatıyorsun. Pislik cabası. Daha ne söyleyebilirim ki?"

Yarışmacının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Acun Ilıcalı, "Ailesine sesleniyorum; durumu çok iyi. Sabah modu düşüktü, o yüzden dert yanıyor. Survivor'da ilk günler zor olur. Evrim de onun zorluğunu çekiyor " şeklinde konuştu.