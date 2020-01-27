Şeniz’i Nedim mi bıçakladı? Zalim İstanbul 28. yeni bölüm fragmanı

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul’un geçen hafta yayınlanan bölümünde Şeniz ve Nedim’in hesaplaşması kanlı bitmiştir. Nedim’in odadan ayrılmasının ardından yere yığılan Şeniz ardından birçok soru bırakmıştır. Şeniz’i bıçaklama şüphesiyle tutuklanan Nedim’in sürüklendiği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah’ın şüpheleri Nedim için yıkım olacaktır. Peki Şeniz’i gerçekten Nedim mi buçakladı? İşte Zalim İstanbul’un 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacaklar…

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul'un 28. yeni bölümünde Nedim Şeniz'i bıçaklama şüphesiyle tutuklanarak hakim karşısına çıkıyor. Şeniz'in Nedim'i sürüklediği uçurumda Nedim için elinden geleni yapmaya çalışan Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olacaktır.

MAHKEMEYE SON ANDA GELEN KİŞİ İLE KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ OLACAK (ZALİM İSTANBUL 28. BÖLÜM – KANAL D)

Şeniz Nedim'in sınırlarını zorlamıştır. Nedim'in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz' in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olur.

Ceren ise Nedim'e elini uzatmıştır. Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren'i bulacaktır. Mahkeme günü geldiğinde ise, mahkemeye son anda gelen kişi ile kimsenin beklemediği olacaktır.

ZALİM İSTANBUL 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 27. Bölümünde Agah, Nedim'e yapılan haksızlıklar karşısında köşkte sert kararlar alıyor.

Agah, Nedim'in sakat olarak hayatına devam etmesindeki rolü yüzünden karısı Şeniz'i köşkten kovar. Bu anlara şahit olanlar büyük şok yaşarlar. Özellikle Damla, nedenini anlayamadığı bu olay yüzünden Nedim'i suçlar. Kimse ona gerçek nedenini anlatmaya cesaret edemez.

Nedim, amcası Agah'ın gerçeklere nasıl ulaştığını merak eder; fakat, içi biraz olsun rahatlar. Ceren ise, Şeniz'in köşkten kovulmasını fırsat bilir ve ev halkı üzerinde hakimiyetini kurmaya çalışır.

Cemre ve Cenk, yaşananlardan dolayı şaşkındır. Cenk, annesinin köşkten kovulması üzerine Nedim ile tek başına mücadele edeceğini bilir. Nedim'in özellikle Cemre'ye tekrar yanaşması bunu açıkça gösterir. Bu savaş sırasında Nedim'in büyük ittifak gücü vardır: Agah Bey. Cenk, babası Agah Beyin yumuşak karnının Nedim olduğunu bilmektedir. Savaştaki adımlarını ona göre atar...

