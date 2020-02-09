09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Sabancı ailesinin köşkü müze oldu

Milyarlarca liralık serveti vardı ancak o her zaman halk adamıydı, içimizden biriydi. Çok sevdik Sakıp Sabancı'yı, renkliydi, enerjikti ancak en önemlisi alçak gönüllüydü. 2004 yılında vefat ettiğinde tüm Türkiye çok üzüldü. Sıcacık gülümsemesi ile hatıramızda yer edinen ünlü iş adamının isminin yaşatıldığı yerlerden biri de İstanbul Emirgan'daki müze... A Haber muhabiri Pınar Özenç  zengin hat koleksiyonu ile öne çıkan o müzeyi sizler için gezdi ve izlenimlerini aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sabancı ailesinin köşkü müze oldu
Sabancı ailesinin köşkü müze oldu
Cem Yılmaz ve Serenay'ın gizli aşkları ifşa oldu
Cem Yılmaz ve Serenay'ın gizli aşkları ifşa oldu
Hizmetçiler tanıtım fragmanı yayınlandı!
Hizmetçiler tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'inin eşini görenlere şoke oldu
Sefirin Kızı dizisinin 'Kavruk Ömer'inin eşini görenlere şoke oldu
Seda Akgül'den Hakan Ural'a flaş çağrı: Kanıt istiyorum
Seda Akgül'den Hakan Ural'a flaş çağrı: Kanıt istiyorum
Seda Akgül'den Başkan Erdoğan'a çağrı
Seda Akgül'den Başkan Erdoğan'a çağrı
Seda Akgül'den şoke eden sözler: Tırnaklarımı bile...
Seda Akgül'den şoke eden sözler: Tırnaklarımı bile...
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı izle!
Hekimoğlu 7. bölüm fragmanı izle!
Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hekimoğlu 6. yeni bölümde flaş gelişme...
Hekimoğlu 6. yeni bölümde flaş gelişme...
Seda Akgül'den Hakan Ural hakkında flaş sözler!
Seda Akgül'den Hakan Ural hakkında flaş sözler!
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Hangi adı taşıyan sadece bir Osmanlı padişahı vardır? sorusunun yanıtı
Daha Fazla Video Göster