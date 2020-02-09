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09.02.2020
Sabancı ailesinin köşkü müze oldu
Milyarlarca liralık serveti vardı ancak o her zaman halk adamıydı, içimizden biriydi. Çok sevdik Sakıp Sabancı'yı, renkliydi, enerjikti ancak en önemlisi alçak gönüllüydü. 2004 yılında vefat ettiğinde tüm Türkiye çok üzüldü. Sıcacık gülümsemesi ile hatıramızda yer edinen ünlü iş adamının isminin yaşatıldığı yerlerden biri de İstanbul Emirgan'daki müze... A Haber muhabiri Pınar Özenç zengin hat koleksiyonu ile öne çıkan o müzeyi sizler için gezdi ve izlenimlerini aktardı.
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