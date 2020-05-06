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Prens Harry’nin eşi Meghan Markle bir yaşına giren oğluyla video paylaştı

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06.05.2020
İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki üst düzey görevlerinden ayrılıp Amerika’ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle’ın oğulları Archie bugün bir yaşına girdi. Markle, oğlunun doğum gününü paylaştığı özel video ile kutladı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı. İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Los Angeles'a yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie, bugün 1 yaşına girdi.

Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı. Meghan Markle, geçen yıl 6 Mayıs'ta dünyaya gelen oğlu Archie ile birlikte dünya genelinde faaliyet gösteren ve bakım ve yardıma muhtaç çocuklar yararına kurulan hayır kurumu Save The Children UK'nın sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Prens Harry'nin çektiği videoda, Meghan kucağındaki oğluna "Duck! Rubbit" adlı öykü kitabını okuyor.

Save The Children UK, sosyal medya hesabından Megan Markle'a kendilerine destek olduğu için teşekkür etti. Hayır kurumu, bu video ile İngiltere ve dünyada corona virüs salgınından etkilenen ve yardıma muhtaç ailelerin çocukları için "Save the Stories" adıyla bir yardım kampanyasının duyurusunu yaptı.

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