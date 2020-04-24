Orhan Gencebay 23 Nisan kutlamalarında İstiklal Marşı'na saygısını böyle gösterdi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00’de tüm Türkiye İstiklal Marşı’nı camlarından okudu. 100 yıl önceki gibi milli birlik ruhu bir kez daha dünyaya gösterildi. Orhan Gencebay da evinin camından İstiklal Marşı’nı okuyanlar arasına katılırken usta sanatçının takım elbiseli olması dikkatleri çekti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. 23 Nisan akşamı saat 21.00'da Başkan Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nı söylemesi ile evlerinin pencere ve balkonlarından eşlik eden vatandaşlar arasında Orhan Gencebay da vardı. Türkiye'nin dört bir yanında 23 Nisan'ı kutlamak için balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı'nı okuyan vatandaşlar arasında olan Gencebay, takım elbisesi ile dikkat çekti.

TAKIM ELBİSEYLE EŞLİK ETTİ

Sarıyer'de yaşayan Orhan Gencebay da evinin penceresine çıkıp İstiklal Marşı'nı okurken, o sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak eşlik etti. Gencebay takım elbiseyle eşlik ederek İstiklal Marşı'na saygını bir kez daha gösterdi.

Koronavirüs nedeniyle günlerdir evde olduğunu belirten Orhan Gencebay, "45 gündür evdeyiz iyiyiz. Beste çalışıyorum. Kitap okuyor, şiir yazıyorum. Televizyon izliyorum. Yazmam gereken yazılar var." şeklinde konuştu.

