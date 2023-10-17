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Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100’üncü yılına beste! “Emanet” aslı eser dinleyicilerle buluştu

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 09:25
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen bestelediği Emanet adlı eserini Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen galada seslendirdi. Konsere iş, sanat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.
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