Var Mısın Yok Musun 48. Bölüm Fragmanı

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Giriş Tarihi:
12 Kasım 2026 10:11
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölümü, 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
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