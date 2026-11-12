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Var Mısın Yok Musun 48. Bölüm Fragmanı
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Var Mısın Yok Musun 48. Bölüm Fragmanı

ATV'nin sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'un 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın yeni bölümü, 17 Kasım Salı günü saat 20.00'de Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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