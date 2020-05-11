Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisi yapımcı üzücü haberi paylaştı! Alpay Göltekin kimdir? |Video

ATV'de başarılı projelere imza atan Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Alpay Göltekin kimdir?

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"MÜZİĞİYLE RUH KATAN..."

Bozdağ, açıklamasında, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre, ünlü film müziği bestekarı Alpay Göltekin hayatını kaybetti. Alpay Göltekin'in vefat haberi, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ tarafından duyuruldu. Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan, yürüdüğümüz bu yolda bize yarenlik eden Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

ALPAY GÖLTEKİN KİMDİR?

Yaşanan bu üzücü gelişmenin ardından, "Müzisyen Alpay Göltekin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte, Alpay Göltekin'in hayatı...

Alpay Göltekin, 2 Nisan 1972 tarihinde doğdu. Uzun yıllar müzik ve sahne çalışmalarında bulundu. 2002 yılından itibaren 2 yıl boyunca Melih Kibar'ın müzikal asistanlığını yaptı. Bu süre zarfında Gülüm (Soundtrack) ve Saat Sabahın Dokuzu albümlerinin yapımında koordinatör ve yardımcı tonmayster olarak görev aldı. Çeşitli jingle çalışmalarına vokal yaptı. 2004 yılından itibaren, serbest çalışmaya başladı ve çeşitli prodüksiyon firmaları/ ajanslar için TV reklam, dizi ve radyo spot müzikleri hazırladı. 2006 yılında Alp Yenier ile birlikte REC Müzik Prodüksiyon'u kurdu. Çalışmalarına 2010 yılına kadar birlikte devam ettiler. Daha sonra müzisyen eşi Zeynep Alasya ile ortaklığı devam etti. Günümüze kadar birçok film, dizi ve reklam müziklerine birlikte imza attılar.