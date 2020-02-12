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12.02.2020

Gel Dese Aşk ilk tanıtım filmi yayınlandı! | Gel Dese Aşk fragmanı izle

Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Görevleri ve arzuları arasında kalan, mutsuzluklarını, suskunlukları ile yaşamayı öğrenemeyen insanların hikayesini anlatacak Gel Dese Aşk dizisinde yaralandıkları yerden yaralayan, kırgınlıkların üstünde ayakta durmaya çalışan 20 yıldır evli bir çiftin, aşkı yeniden buluş hikayesini anlatılacak. Erkan Petekkaya ile Şebnem Bozoklu'nun başrollerini paylaştığı Gel Dese Aşk dizisinin ilk fragmanını izle...

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