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17.04.2020

Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars’ın videosu yürekleri yaktı |Video

Eski manken Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir lenfoma tedavisi gören Pars, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Pars’ın ölüm haberi herkesi yasa boğarken ortaya çıkan videosu yürekleri yaktı.

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan 8 yaşındaki oğlu Pars, bir süredir tedavi gördüğü lenfoma nedeniyle hayatını kaybetti. Pars'ın annesiyle olan videosu ise izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gören Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.
Aile üyelerinin birçoğunu koronavirüs salgınından dolayı Pars'ın cenaze törenine katılamazken görevliler basın mensuplarının görüntü almasını engelledi.

"BEN ANNEME AŞIĞIM"

Ölüm haberinin ardından taziye mesajlarının yağdığı Ebru Şallı'nın oğlu ile olan bir videosu sosyal medyaya damga vurdu.
Videoda Pars "Ben anneme aşığım" derken Ebru Şallı da "Yerim seni" diyor. Anne ve oğlun videosu izleyenleri derinden etkiledi. Videonun altına "Teselli verecek tek söz yok" ve "Yüreğim yandı" gibi yorumlar yapıldı.

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