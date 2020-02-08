Cem Yılmaz ve Serenay'ın gizli aşkları ifşa oldu! Atina'da birlikte görüntülendiler |Video

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gizli aşkları ifşa oldu. Defne Samyeli ile birlikteliği sonrası Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilen Cem Yılmaz her defasında bu iddiaları yalanlamıştı. İkili Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk kez görüntülendi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o video...

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın gizli aşkları ifşa oldu. Defne Samyeli ile birlikteliği sonrası Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilen Cem Yılmaz her defasında bu iddiaları yalanlamıştı. İkili Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk kez görüntülendi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o video...

Sevgili oldukları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk kez yakalandı. Defne Samyeli ile 1,5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Cem Yılmaz'ın adı ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anılmaya başladı. Hatta Samyeli ve Yılmaz çiftinin ayrılık nedeni olarak Serenay Sarıkaya gösterildi. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk iddialarını yalanlasa da ikili, objektiflerden kaçamadı. Dolu dizgin aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, Atina sokaklarında yakalandılar. Baş başa tatile çıkan ikilinin aşk iddiaları da Atina'da doğrulanmış oldu.

İŞTE AŞKIN KANITI

Geçtiğimiz günlerde de Serenay Sarıkaya'nın oynadığı Alice Müzikali'nin 50. gösterimi için verilen davete Cem Yılmaz da gelmişti. Davette çekilen bir fotoğraf ile Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ilk defa aynı karede yer almış, Alice Müzikali'nin 50. oyununda neden Cem Yılmaz'ın orada olduğu herkes tarafından konuşulmuştu.Haklarında çıkan haberlere aldırış etmeyen Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya; Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'la fotoğraf çektirmişti. Aşk yaşadıklarını inkar eden ikilinin her iki fotoğrafı da sosyal medyaya damga vurdu. Atina'da görüntülenmelerinin ardından Serenay Sarıkaya, Twitter'ın diline düştü ve TT listesine (en çok konuşulanlar) girdi. Öte yandan Alice Müzikali'ndeki fotoğraflarının ardından aşklarının belgelendiği konuşulan ikiliden Cem Yılmaz, evine girerken görüntülenmiş, gergin halleri kameralara yansımıştı. Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorularını yanıtsız bırakarak evinin bahçesine girmişti. Cem Yılmaz'ın Instagram hesabından eski sevgilisi Defne Samyeli ile olan fotoğrafları kaldırmaması ise kafaları karıştırdı.

'DALIP DALIP GİDİYORUM'

Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programında Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya itirafı da çok konuşulmuştu. 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?" yanıtını vermişti.