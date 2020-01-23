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23.01.2020

Afilli Aşk 31.yeni bölüm fragmanı izle! Kerem ve Ayşe'nin arası bozulacak mı?

Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Afili Aşk dizisinin bu akşam yayınlanan bölümünde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiliyor. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşıyor. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından Afili Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanında yaşanacaklar...

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Rıza'nın öne sürdüğü şartlarda anlaşamayan Kerem ve Ayşe, ani bir boşanma kararı alır. Üzerinde ağır bir basķı hissetmeye başlayan Kerem, bütün bu olanları sorgulamaya başlar.

KEREM VE AYŞE'NİN ARASI BOZULACAK MI?
Kerem'in seçim yapmakta zorlanması Ayşe ile olan ilişkisini de olumsuz etkiler. İkisi de kendini haklı görürken, mahkeme günü yaklaşmaktadır.

DENETMEN KEREM'İN YÖNETİCİLİĞİNİ GÖZDEN GEÇİRİYOR
Modamu'ya Amerikalı ortakların gönderdiği denetmen, Kerem'in yöneticiliğini gözden geçirmesine sebep olur. Kerem bütün hayatını gözden geçirirken tüm sevdiklerini tek tek karşısında bulacaktır.

KEREM VE AYŞE NE YAPACAK?
Artık nefesler tutulmuş, mahkeme günü gelip çatmıştır. İkinci defa hakim karşısına çıkan Kerem ve Ayşe, ne yapacaktır? Aşkları mı yoksa inatları mı kazanacaktır?

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