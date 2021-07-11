Zülfü Livaneli’nin FETÖ-Deniz Baykal-Bülent Ecevit açıklamaları ne anlama geliyor? | Bülent Erandaç: Bu CHP’ye atılan formattır!

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de Zülfü Livaneli’nin son günlerde gündeme oturan ve büyük tepki çeken “FETÖ, Deniz Baykal ve Bülent Ecevit açıklamaları ve ardında yatan nedenler ele alındı. Programda konuşan ve çarpıcı tespitlerde bulunan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, "Zülfü Livaneli bir derin ABD’nin Avrupa’nın enstrümandır. Bunların hepsi Biden’ın (ABD Başkanı) bandosudur, kenarda bekletiliyordu. Bunları boşu boşuna söylemedi. Bu CHP’ye atılan formattır." dedi.

A Haber'e konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"CHP'YE ATILAN BİR FORMATTIR"

Zülfü Livaneli bir derin ABD'nin Avrupa'nın enstrümandır. Bunların hepsi Biden'ın (ABD Başkanı) bandosudur, kenarda bekletiliyordu.Seçimlere giderken yeni dönemle ilgili sahne sürdüler ve Livaneli konuşmaya başladı. Şimdi bunlar ne yapmak istiyor? Bunlara verilen görev nedir? Niçin Deniz Baykal'a ateş ediyor? İsmet Paşa'ya geçiyor ve oradan da doğrudan doğruya bir hedefi var. Bunları boşu boşuna söylemedi. Bu CHP'ye atılan formattır.

"BU DERİN ABD OPERASYONUDUR"

CHP ile HDP'yi yan yana getirme konusunda yani; bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu kasetle geldiği dönemden bugüne kadar, önce bir cilalayıp onun kirlenmiş topraklarını yeniden sürerek CHP ile HDP'yi bir blok içinde toplamaya yönelik derin ABD operasyonudur. 2010'da da Kemal Bey'i bu yüzden getirdiler.





"HDP İLE AŞK İÇİNDE YAŞIYORLAR"

Bunu neden yapıyorlar? CHP'nin içindeki son kalan Atatürkçüleri tamamen susturuyorlar. CHP'yi HDP'lileştiriyorlar. Çünkü bunu çok önceden yapmayı planlamışlardı. Burada çıktı (Zülfü Livaneli) Deniz Baykal'a vurdu. Neymiş efendim "Milliyetçiymiş..." Ondan sonra Bülent Ecevit'e laf atıyor, İsmet Paşa ile ilgili laflar getiriyor. Bütün bunlarla belli isimleri yıpratıyor. Sonra da "Kürtleri, Alevileri çok seven bir Kemal Kılıçdaroğlu" var diyor. HDP ile aşk içinde yaşıyorlar. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. 2017'den sonra, FETÖ darbesinden sonra CHP ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmaları o kadar geniş bir yelpaze içinde devam ediyor ki; zaten iç içe soktular. Livaneli'nin burada bir görevi de (z kuşağı) genç kuşağadır. Burada parmakları oynatan kim ona bakacağız. O da derin Amerika'dır.

"SOLCU SANILAN LİVANELİ ÜZERİNDEN…"

Ortada bir Kemal Bey'i bırakıp işte "İdeal Kemal Bey, İdeal Cumhurbaşkanı" adayımız gibi yeni bir projeyi gündeme getiriyorlar. Bunu yalan makineleri ile BBC, Deutsche Welle, eski ajanlarıyla, yoldaşları, kandaşları hep beraber beynini Batı'ya kiralamış Marksist ve sosyalistlerle bir araya getiriyorlar. Bunu sahte bayrak operasyonu, bir Zülfü Livaneli üzerinden, solcu sanılan Livaneli üzerinden yapıyorlar.

BÜLENT ECEVİT'E YÖNELİK SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Zülfü Livaneli geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit için "Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fetullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler kamuoyunun ve sol kesimin tepkisini çekmişti.

SKANDAL "FETÖ" AÇIKLAMASI

Zülfü Livaneli, Halk TV'de FETÖ hakkında yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Milyonların tepkisini çeken Zülfü Livaneli, "Bana kimse FETÖ dedirtemez" ifadelerine yer verdi. Darbeci terör örgütüne FETÖ diyemeyen Livaneli, "Gülen Hareketi" ifadesini kullandı.





