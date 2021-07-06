"2007'de Deniz Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin Zülfü Livaneli?" CHP'li Şahin Mengü'den A Haber'e özel açıklamalar

2007'DE ADAY OLSAYDI YİNE BU AÇIKLAMALARI YAPACAK MIYDI?

2007 seçimlerinde Sayın Baykal Zülfü Livaneli'yi aday gösterseydi Livaneli bu açıklamaları yine yapacak mıydı? Yeni yazdığı kitapta ön plana çıkmak için bu durumu bir reklam aracı olarak mı kullanıyor? Sayın Baykal bugün siyasi bir figür olmaktan çıkmış ve sağlığıyla uğraşan bir insan konumunda. Onun için Sayın Baykal üzerinden siyaset yapmak ahlaki bir sorunun göstergesidir.