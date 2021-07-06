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"2007'de Deniz Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin Zülfü Livaneli?" CHP'li Şahin Mengü'den A Haber'e özel açıklamalar

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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2007'de Deniz Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin Zülfü Livaneli? CHP'li Şahin Mengü'den A Haber'e özel açıklamalar

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan CHP'li Şahin Mengü, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef alan sözlerini yorumladı. Baykal'ın eleştirilebileceğini söyleyen Mengü, Livaneli'nin sözlerini saygısızlık ve çirkin bir saldırı olarak tanımladı. Livaneli'ye "2007'de Baykal seni aday gösterseydi aynı şeyleri söyleyecek miydin?" diye soran Mengü, Livaneli'nin Atina'da Türk Bayrağı'nın yakıldığını görmesine rağmen ses çıkarmadığını da sözlerine ekledi.

CHP'li Şahin Mengü, Zülfü Livaneli'nin Deniz Baykal'ı hedef almasına ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE MENGÜ'NÜN AÇIKLAMALARI

BENİM AKLIMA TEK ŞEY GETİRİYOR

"Şu anda siyasi hayattan çekilmiş, şeklen var olan ancak fiziken siyaset yapamayacak olan bir CHP Genel Başkanı'na çirkin saldırıda bulunmak benim aklıma bir şey getiriyor. "

2007'DE ADAY OLSAYDI YİNE BU AÇIKLAMALARI YAPACAK MIYDI?

2007 seçimlerinde Sayın Baykal Zülfü Livaneli'yi aday gösterseydi Livaneli bu açıklamaları yine yapacak mıydı? Yeni yazdığı kitapta ön plana çıkmak için bu durumu bir reklam aracı olarak mı kullanıyor? Sayın Baykal bugün siyasi bir figür olmaktan çıkmış ve sağlığıyla uğraşan bir insan konumunda. Onun için Sayın Baykal üzerinden siyaset yapmak ahlaki bir sorunun göstergesidir.

BAYKAL, İSMET PAŞA, ATATÜRK...

Sayın Baykal'ı eleştirecek çok şeyimiz var ama ona kimsenin saygısızlık etme hakkı yok. Ne olursa olsun Baykal CHP'ye hizmet etmiştir siz beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bu yapılanların nereye gelmek istediğini biliyor musunuz? Bugün Baykal, öbürsü gün İsmet Paşa, sonraki gün Atatürk.

LİVANELİ TÜRK BAYRAĞI YAKILIRKEN SES ÇIKARMAMIŞ BİR ADAM

Yapılmak istenen oyun bu. Zülfü Livaneli Atina'da önünde Türk Bayrağı yakılırken ses çıkartmamış bir adam. Nasıl oluyor da böyle bir adam Baykal'ı eleştiriyor? Sayın Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle bugün bir liderlik iddiasında olacağını sanmıyorum.

BAYKAL SİYASETE DÖNMEZ

Bu noktada herkes Sayın Baykal'ın sırtına basarak aleyhe ve lehte konuşarak Baykal üzerinden siyaset yapmak istiyor. Siyasetin içinde Baykal'ın yer aldığını iddia etmek yanlıştır.

NE OLMUŞTU?

FETÖ'nün verdiği suflelerle açıklamalar yapan suç örgütü lideri Sedat Peker, kaset kumpasını andıran iddialarla dolaylı yoldan Deniz Baykal'a itibar suikastı düzenledi. Hemen ardından da CHP ile "dostlar" diye tabir edilen gruplar arasında iletişimi sağlayan Zülfü Livaneli sahne aldı. Livaneli iddialarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gizli görüşme ve pazarlık iddialarına kadar vardırdı. "Baykal tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez" diyerek hassas göndermelerde bulundu.

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