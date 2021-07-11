Zülfü Livaneli'den skandal açıklama! Kimse bana FETÖ dedirtemez

"FETÖ" DİYEMEDİ

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa video görüntülü olarak bağlanan Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse."