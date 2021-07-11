Zülfü Livaneli'den skandal açıklama! Kimse bana FETÖ dedirtemez
Zülfü Livaneli, Halk TV'de FETÖ hakkında yaptığı açıklamalarla Türkiye'nin gündemine oturdu. Milyonların tepkisini çeken Zülfü Livaneli, "Bana kimse FETÖ dedirtemez" ifadelerine yer verdi. Darbeci terör örgütüne FETÖ diyemeyen Livaneli, "Gülen Hareketi" ifadesini kullandı.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" sözleriyle gündeme gelen eski CHP vekili sanatçı Zülfü Livaneli, FETÖ için "Gülen hareketi" dedi.
"FETÖ" DİYEMEDİ
Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu programa video görüntülü olarak bağlanan Livaneli, konuşmasının bir kısmında FETÖ'den bahsederken şu ifadeleri kullandı:
"Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz. Bu Gülen hareketinin kiminle ilişkili olduğunu kimin kime şefaat ettiğini gazeteciler lütfen araştırın. Ön yargıyla hareket etmesin kimse."
Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın, başka bir soru yönelterek programı sürdürdü.
BÜLENT ECEVİT'E YÖNELİK SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Zülfü Livaneli geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit için "Ecevit de, Baykal da partilerinin başına solcular belediyelerde, hükümette iktidar olamasın diye getirildiler. Solun başını bağlayan, yolunu şaşırtan insanlar bunlar. Ecevit, Fetullah Gülen teşkilatıyla yan yana geldi, onlara kontenjan verdi, her türlü olanağı sundu. Devlete ilk yerleştiren Bülent Ecevit'tir. Uzun lafın kısası, Ecevit, Baykal gibi insanlar sol filan değil, soldan hoşlanmayan, tipik Türk milliyetçileridir." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler kamuoyunun ve sol kesimin tepkisini çekmişti.
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