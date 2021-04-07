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Zeytin Dalı Harekât bölgesinde kalleş saldırı: 2 Mehmetçik şehit oldu! En az 3 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 07.04.2021 23:08
Güncelleme:07.04.2021 23:17
Milli Savunma Bakanlığından yapılan (MSB) son dakika açıklamasında; "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu üzücü haber sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli bir paylaşımda bulundu. İşte son dakika haberine dair detaylar...

Milli Savunma Bakanlığından yapılan (MSB) son dakika açıklamasında; "PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB: BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Bakanlık, "Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kahreden habere ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: BU SALDIRILARIN BEDELİNİ ÖDETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Fahrettin Altun "Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağolsun. Terör örgütleriyle olan mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam edecektir. Devletimiz, tek bir terörist kalmayıncaya dek tüm gücüyle terörle mücadelesini sürdürecektir." mesajını verdi.

AK PARTİ'DEN MESAJ: TERÖR ASLA BAŞARILI OLAMAYACAK

Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde, PKK/YPG terör örgütünün saldırısında şehit olan 2 Kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Teröristlere bu saldırıların bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Terör asla başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞUN BURSA'DAKİ AİLESİNE ŞEHADET HABERİ ULAŞTI

PKK/YPG terör örgütünce Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan uzman çavuş Gökhan Çakır'ın şehadet haberi Bursa'daki baba ocağına ulaştı.

Çakır'ın İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri ve mülki yetkililer, aileye şehadet haberini iletti.

Eve Türk bayrağı asıldı.

Şehadet haberinin duyulmasının ardından Çakır'ın ailesinin yakınları ve mahalle sakinleri evin önünde toplandı.

Geçen yıl evlendiği öğrenilen şehit Çakır'ın evinin Balıkesir'de olduğu öğrenildi.

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