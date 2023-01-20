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Zeytin Dalı Harekatı'nın 5. yılı! Afrin'de 5 yılda neler değişti?

A Haber
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Giriş: 20.01.2023 10:36
işgalindeki Afrin, teröristlerden temizlendi. Peki Zeytin Dalı Harekatı'nda neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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