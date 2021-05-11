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Zeynep Erdoğan cinayetinin perde arkası | 14 yaşındaki oğlunun gözü önünde katledildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 14:43
Güncelleme:11.05.2021 14:46
Ankara'da Mehmet Erdoğan (47), 8 ay önce evlendiği kadın doğum uzmanı Op.Dr. Zeynep Erdoğan (47) ile onun 14 yaşındaki erkek çocuğu A.A.'nın ellerini bağlayıp, işkence yaptı. Olay A.A.'nın evden elleri bağlı şekilde çıktığını gören komşuların ihbarıyla ortaya çıkarken, eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede vücudunda 5 bıçak darbesi bulunan Zeynep Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A.'nın ise beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedaviye alındığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında aktardı.
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