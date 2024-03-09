09 Mart 2024, Cumartesi
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Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi! Kirli ittifak bozulmasın diye özür diledi: Ben asla sizin pankartınızı indirmem.
CHP ile DEM Parti arasındaki yapılan kirli ittifak giderek büyürken CHP Adana adayı Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi. DEM Partililer pankartların indirilmesi nedeniyle Karalar'dan hesap sorarken, CHP'nin adayı gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi. Karalar ayrıca kendisini “Ben asla DEM pankartı indirmem’ sözleriyle savundu. İşte detaylar....