Zelenskiy’nin koruma ekipmanı Yozgat’tan! 50 ülkeye balistik koruyucu sistem ihracatı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanların Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı. Üretimin yapıldığı fabrikayı dolaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada yapılan ekipmanlar 50 ülkeye gönderiliyor" dedi.

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