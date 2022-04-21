21 Nisan 2022, Perşembe
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Zelenskiy’nin koruma ekipmanı Yozgat’tan! 50 ülkeye balistik koruyucu sistem ihracatı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve ekibinin kullandığı balistik koruyucu ekipmanların Yozgat'ta üretildiği ortaya çıktı. Üretimin yapıldığı fabrikayı dolaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada yapılan ekipmanlar 50 ülkeye gönderiliyor" dedi.