12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ! | ANALİZ

Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ! | ANALİZ

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2023 16:05
Milli iradeyi hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Peki bu terör örgütü nasıl örgütlendi? Kimler nasıl destek verdi? Detaylar dünden bugüne FETÖ'yü anlatan analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEVA Partisi, Gelecek-SP İttifakı’na katılmadı
DEVA Partisi, Gelecek-SP İttifakı'na katılmadı
Terörle mücadelede kararlılık mesajı
Terörle mücadelede kararlılık mesajı
Kandil’den Merdan Yanardağ’a destek!
Kandil’den Merdan Yanardağ’a destek!
Erdoğan – Biden görüşmesi nasıl geçti?
Erdoğan – Biden görüşmesi nasıl geçti?
Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ
Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ
Menzil cemaati lideri hayatını kaybetti
Menzil cemaati lideri hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü!
Başkan Erdoğan Miçotakis ile görüştü!
Camiler çocuklar ve gençlerle doldu taştı!
Camiler çocuklar ve gençlerle doldu taştı!
2. el araç satışında aksesuar oyunu!
2. el araç satışında aksesuar oyunu!
NATO’da konsept değişikliği mi?
NATO’da konsept değişikliği mi?
Erdoğan diplomasisi dünya basınında
"Erdoğan diplomasisi" dünya basınında
Erdoğan - Rama görüşmesi
Erdoğan - Rama görüşmesi
Daha Fazla Video Göster