Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi: FETÖ! | ANALİZ

Milli iradeyi hedef alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Peki bu terör örgütü nasıl örgütlendi? Kimler nasıl destek verdi? Detaylar dünden bugüne FETÖ'yü anlatan analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN