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Yurtta ve İstanbul'da "yalancı bahar" havası: Sıcaklıklar 21 dereceye kadar yükselecek
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yurtta ve İstanbul'da "yalancı bahar" havası: Sıcaklıklar 21 dereceye kadar yükselecek

Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve sağanak yağış yerini "yalancı bahar" havasına bırakıyor. Sabah saatlerinde yağışla uyanan İstanbul'da günün ilerleyen saatlerinde güneş açarken, güneyli rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonuna doğru hızla tırmanarak 21 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Megakentte birkaç gün sürecek bahar havasının ardından cumartesi günü yağışın geri döneceği tahmin ediliyor.

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