29 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Yurtta 29 Ekim coşkusu
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Sivas'ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını canladırdı. Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Birçok kentte ise fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 101'inci yılı için yürüdü.