Yurtta 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Sivas'ta ilkokul öğrencileri Cumhuriyet'in ilanını canladırdı. Amasyalı çiftçi tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Birçok kentte ise fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 101'inci yılı için yürüdü.

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