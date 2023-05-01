01 Mayıs 2023, Pazartesi
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Yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Türk seçmene oy engeli var mı?
Yurt dışında Türkler sandık başında ve oylarını kullanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 508 bin 908 Türk vatandaşı sandıkta oy kullandı. Yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.