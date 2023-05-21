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Yurt dışında oy patlaması

A Haber
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Giriş: 21.05.2023 14:20
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışındaki Türk vatandaşları sandık başında. Dün oy kullanmanın ilk günü itibarıyla yeni bir rekor kırıldı. 500 binden fazla Türk seçmen sandığa gitti. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktardı.
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