Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu teröristler yakalandı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandığı belirtildi. Diğer yandan yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi..

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