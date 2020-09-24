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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK'lı terörist sınırda yakalandı

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Giriş: 24.09.2020 15:32
Güncelleme:24.09.2020 15:32
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı." denildi. Detayları A Haber muhabiri Ogün Kurkan aktardı.

İçişleri Bakanlığınca, örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK'lı teröristin Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos ayına kadar bölücü terör örgütünün Tunceli yapılanmasında faaliyet yürüten, sonra örgütten kaçarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terörist, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalandı. Teröristin örgüte 2015 yılında katıldığı, Erzincan ve Tunceli'de faaliyet gösterdiği öğrenildi" denildi.

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