Bahçeli'den APEC Zirvesi değerlendirmesi! "Zirve, Erdoğan'ın da katılımıyla dörtlü olmalıydı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştiği belirtilen zirveye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin küresel dengelerin yeniden şekillenmesinde göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Bahçeli, zirvenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla dörtlü formatta yapılması gerektiğini ifade etti.