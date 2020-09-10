Yunanistan tahriklerine devam ediyor! Yunan askeri Meis'ten sonra Karaada'ya çıktı

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tahriklerinin ardı arkası kesilmiyor. Akdeniz'deki provokatif hamleleriyle gerilimi tırmandıran Yunanlar bilindiği gibi, Meis Adası'na asker çıkarmıştı. İşgalci Yunan tarafı şimdi de Karaada'ya asker çıkartarak yeni bir provokasyona imza attı. TRT'nın aktardığı habere göre Yunanistan, Karaada'ya asker çıkardı ve bazı binaları karargaha çevirdi.