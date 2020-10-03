Yunanistan tahrik peşinde! Türkiye’nin yetki alanındaki NAVTEX ilanı ne anlama geliyor?

Yunanistan’dan NATO sürecine kurulan diyalog sürecini baltalayan bir adım geldi. Yunanistan Türkiye’nin yetki alanı içerisinde bulunan noktada NAVTEX ilan etti. Türkiye’den cevap gecikmedi ve bu noktada çalışma yapılacağı açıklandı. Peki Yunanistan’ın bu adımı ne anlama geliyor. A Haber canlı yayınına bağlanan emekli Atina büyükelçisi Oğuz Çelikkol, “Yunanistan kendi sorumluluk alanı içerisinde olduğu iddiasına göre hareket ediyor. Ama bu noktalar Türkiye’nin sorumluluk alanı içerisinde. Onun için NAVTEX yayınlama yetkisi Yunanistan da değil. Yunanistan'ın bu alanlarda çalışma yapma hakkı yok.” ifadelerini kullandı.