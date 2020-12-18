Yunanistan neden silahlanıyor? Savaşa mı hazırlanıyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Son dakika haberi... Yunanistan ordusunu güçlendirmek için adımlar atıyor. Avrupa'nın yardımları ile ekonomisini ayakta tutan atina hükümeti, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak. Peki Yunanistan neden silahlanıyor? Savaşa mı hazırlanıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan ordusunu güçlendirmek için adımlar atıyor. Avrupa'nın yardımları ile ekonomisini ayakta tutan atina hükümeti, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak. Peki Yunanistan neden silahlanıyor? Savaşa mı hazırlanıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

BU SÜREÇ ÇOKTAN BAŞLADI

Tulça, "1993'ten beri bu süreç aslında çoktan başladı. Burada amaç Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanabilmesi ayrıca Rum Kesimi'nin de birbirlerini kollayarak uzun süredir bir silahlanma var. Ve bu 2009'larda önemli bir mertebeye vardı." ifadelerini kullandı.