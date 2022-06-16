Yunanistan'ın Girit ve Eğriboz'dan sonra en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası Türkiye'ye yaklaşık 5,5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Peki Yunanistan Ege adalarını neden silahlandırıyor? Midilli'de neler oluyor? Ayrıntıları Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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