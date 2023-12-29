Yüksek Seçim Kurulu'nun misafir seçmen kararı

Yüksek Seçim Kurulu geçmiş yıllarda seçmen göçünün en önemli sebebi olan misafir seçmen uygulamasına son verdi. Yeni uygulama nasıl olacak?A Haber muhabiri Merve Pekmez detayları aktardı.

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