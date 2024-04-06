Yüksek hızlı trene yoğun talep! Seferlerin tamamının dolu olduğu belirtiliyor

5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki 20 adet İstanbul, 16 adet Ankara ve 5 adet Konya yönlerine olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin tamamının dolu olduğu öğrenildi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yüksek hızlı trenler yoğun talep gördü Biletlerin tamamın satıldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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