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Yüksek hızlı trene yoğun talep! Seferlerin tamamının dolu olduğu belirtiliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.04.2024 17:00
5 ile 14 Nisan tarihlerin arasındaki 20 adet İstanbul, 16 adet Ankara ve 5 adet Konya yönlerine olan Yüksek Hızlı Tren seferlerinin tamamının dolu olduğu öğrenildi. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yüksek hızlı trenler yoğun talep gördü Biletlerin tamamın satıldığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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Yüksek hızlı trene yoğun talep!
Yüksek hızlı trene yoğun talep!
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