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ABD ordusu petrol devriyesinde!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
ABD ORDUSU PETROL DEVRİYESİNDE!

, bahanesiyle ’ya geldi! Terör örgütünün liderini öldürdüğünü söyledi ancak işi bitmedi! ABD ordusu, ’nin kuzeydoğusundaki sahasında devriye gezdi.

sınırını terörden arındırmak için 'nı başlattı. Terör örgütü /'ye yönelik düğmeye bastı. Ancak 'ye sınırları olmayan ülkeler, kendilerine vazife çıkardı! bahanesiyle 'da ortaya çıktı! Son olarak Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ancak asıl meselenin DEAŞ değil olduğu bir kez daha kanıtlandı. ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.

ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye- Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın doğusunda yer alan Kahtaniye'de, petrol yatakları ile biliniyor.

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Son dakika: Suriye'deki petrol kuyularının çevresinde ABD devriyesi görüntülendi SON DAKİKA: SURİYE'DEKİ PETROL KUYULARININ ÇEVRESİNDE ABD DEVRİYESİ GÖRÜNTÜLENDİ

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