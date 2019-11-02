ABD ordusu petrol devriyesinde!

ABD, DEAŞ bahanesiyle Ortadoğu’ya geldi! Terör örgütünün liderini öldürdüğünü söyledi ancak işi bitmedi! ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahasında devriye gezdi.

ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye- Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın doğusunda yer alan Kahtaniye'de, petrol yatakları ile biliniyor.