ABD ordusu petrol devriyesinde!
Giriş Tarihi: 02.11.2019
ABD, DEAŞ bahanesiyle Ortadoğu’ya geldi! Terör örgütünün liderini öldürdüğünü söyledi ancak işi bitmedi! ABD ordusu, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol sahasında devriye gezdi.Türkiye sınırını terörden arındırmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düğmeye bastı. Ancak Suriye'ye sınırları olmayan ülkeler, kendilerine vazife çıkardı! DEAŞ bahanesiyle Ortadoğu'da ortaya çıktı! Son olarak ABD Başkanı Trump, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Ancak asıl meselenin DEAŞ değil petrol olduğu bir kez daha kanıtlandı. ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarında devriyelere yeniden başladı.
ABD ordusuna ait 5 zırhlı araç ve 2 pikap, Türkiye- Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rumeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. ABD ordusu böylece, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde de durdurduğu devriyelerini yeniden başlatmış oldu. Suriye-Türkiye sınırındaki Kamışlı'nın doğusunda yer alan Kahtaniye'de, petrol yatakları ile biliniyor.
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