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Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.11.2019 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ABD VE FRANSA'YA SERT TEPKİ

Milli Savunma Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi ve Fransa Ulusal Meclisi'nin attığı siyasi adımlara ilişkin açıklamalar yayınladı. Yapılan açıklamada, ABD ve Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı’nı bahane ederek aldıkları kararlara tepki gösterilerek, "ABD'nin soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna aykırıdır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'nı bahane ederek soykırımı yasa tasarısını gündeme getirmesi ile ülkemize ve yöneticilere yönelik yaptırım kararı alması, hem 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata hem de stratejik ortaklık ve müttefikliği ruhuna aykırıdır." denildi.

Açıklamada, Fransa Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı'nı hedef alan kararı ile ilgili de kararın başta Fransız halkı olmak üzere dünya kamuoyundan gerçekleri saklama ve çarpıtma gayretinden başka bir şey olmadığı belirtilerek, "Sözde Ermeni soykırımını kabul eden ABD Temsilciler Meclisi ile PKK/YPG'yi 'müttefik' olarak tanımlayan Fransa Ulusal Meclisi'ni kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bilinmelidir ki Avrupa ile terörizm arasındaki son engel olan Türkiye, terörizmle savaşın cephe ülkesidir." görüşlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ve Fransa'ya sert tepki MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN ABD VE FRANSA'YA SERT TEPKİ

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