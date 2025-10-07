07 Ekim 2025, Salı
YPG Halep'te Suriye askerlerine saldırdı! Terör örgütü PKK/YPG Halep'te ne planlıyor?
Terör örgütü YPG bu kez Halep'i karıştırdı. Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Suriye güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ değerlendirdi.