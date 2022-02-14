14 Şubat 2022, Pazartesi
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajlarının kaldırılmasını değerlendirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Rekabeti artıracak bir değişiklik yaptık" dedi.