14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar barajsız YKS'nin detaylarını anlattı! İşte 10 soruda yeni dönem

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2022 09:06
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda önlisans tercihi yapabilmek için gerekli 150, lisans tercihi yapabilmek için de gerekli olan 180 puan barajlarının kaldırılmasını değerlendirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Rekabeti artıracak bir değişiklik yaptık" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
HDP’nin çıkışı tedirgin etti!
HDP’nin çıkışı tedirgin etti!
PKK’ya Eren Kış-25 darbesi!
PKK'ya Eren Kış-25 darbesi!
İşte barajsız YKS’nin detayları
İşte barajsız YKS'nin detayları
Başkan Erdoğan’dan kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret!
Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na dosya şantajı mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na dosya şantajı mı?
Erdoğan karşıtı koalisyon toplantısıyla ilgili çarpıcı yorum
Erdoğan karşıtı koalisyon toplantısıyla ilgili çarpıcı yorum
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’dan A Haber’e özel açıklamalar
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’dan A Haber’e özel açıklamalar
Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye’yi nasıl etkiler?
Rusya - Ukrayna savaşı Türkiye'yi nasıl etkiler?
Arslan’a en güzel yanıtı KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vermiş
Arslan'a en güzel yanıtı KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vermiş
BAE’de Başkan Erdoğan hazırlığı
BAE'de Başkan Erdoğan hazırlığı
A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki
A Haber’i hedef alanlara vatandaştan sert tepki
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar’dan Akıncı TİHA mesajı!
Milli Savunma Bakanlığı ve Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA mesajı!
Daha Fazla Video Göster