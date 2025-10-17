YÖK Başkanı Özvar: Yaz okullarında üst sınıflardan ders alınabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2030 hedefleri kapsamında üniversitelere yeni bir yol haritası sunduklarını açıkladı. Atatürk Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan Özvar, “Yaz okullarında öğrencilerin bir üst sınıftan da ders alabilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Özvar, üniversitelerde staj ve uygulamalı eğitimlerin süresinin artırılacağını, bazı bölümlerde bu sürecin iki döneme kadar uzatılabileceğini belirtti. Öğrencilerin yalnızca derslere değil, araştırma ve sosyal faaliyetlere de aktif katılım göstermesi gerektiğini vurguladı. “Üniversite yönetimleriyle doğrudan temas kurarak hem eksiklikleri hem de iyi uygulamaları paylaşın” çağrısında bulundu. Özvar, YÖK’ün 2030 vizyonuyla üniversitelerin yıl sonlarında performans karnesi çıkaracağını da söyledi. Yeni dönemde mesleki ve uygulamalı eğitime daha fazla ağırlık verileceğini ifade etti.

